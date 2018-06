Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Posta svizzera ha raggiunto un accordo transattivo nell'ambito del contenzioso per concorrenza sleale che opponeva da anni le sue controllate francesi e tre concorrenti locali nel trasporto di passeggeri, che riceveranno una indennità di 6,2 milioni di euro.

La transazione extragiudiziale è stata conclusa con le società Cars Faure, Cars Berthelet e Réunir Dauphiné "nell'ambito del contenzioso dinanzi alla Corte d'appello di Parigi" da esse avviato (nel 2014) per concorrenza sleale, scrive la Posta in una breve nota diramata oggi. Un'audizione nella capitale era prevista a fine mese e la sentenza era attesa per settembre. Ora il caso è chiuso.

L'intesa - aggiunge - è stata conclusa "in modo da rispettare gli interessi di ogni parte e permettere alle varie parti della controversia di concentrarsi d'ora in poi sulla propria attività professionale in un clima disteso".

AutoPostale Svizzera aveva deciso, nell'ottobre 2017, di ricorrere in appello contro la sentenza del Tribunale commerciale di Lione che il 23 settembre l'ha condannata a pagare 10,6 milioni di euro alle imprese concorrenti dopo tre anni di vertenza giudiziaria da esse avviata.

Per i giudici, la controllata CarPostal France ha ottenuto aiuti pubblici illeciti di provenienza elvetica che le hanno consentito di sbaragliare la concorrenza locale con prezzi da questa giudicati troppo bassi. Uno degli imprenditori coinvolti nella vertenza, Alain-Jean Berthelet, non ha esitato a definire CarPostal "un'impresa predatrice" ai microfoni della radiotelevisione romanda RTS.

AutoPostale Svizzera è presente nell'Est e Sudest del paese confinante dal 2004 e vi gestisce tramite CarPostal France con sede a Lione e la sua filiale CarPostal Interurbain diverse reti di trasporto cittadine e regionali, con oltre 1100 dipendenti, 722 veicoli e un giro d'affari di 92,7 milioni di euro nel 2016, secondo le cifre pubblicate sul suo sito internet.

In passato AutoPostale aveva sempre negato di aver colmato le perdite in Francia con soldi elvetici ma il recente scandalo che ha visto la filiale della Posta protagonista in Svizzera con procedimenti di sovvenzionamento analoghi ha rimesso in dubbio tale asserzione.

