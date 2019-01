Nuova bufera sulla Posta: a essere presa di mira è la filiale Swiss Post Solutions (SPS), che ha organizzato un vertice dei suoi quadri in Vietnam.

Un evento costoso - sostiene il sindacato Syndicom - che è in stridente contraddizione con la realtà del personale al fronte, confrontato con le cattive condizioni di lavoro e le critiche dei clienti. "Il comportamento della direzione di SPS, riunita intorno al direttore Jörg Vollmer, nuoce all'immagine della Posta, che perde tutta la sua credibilità fra il personale", si legge in un comunicato diffuso stamani da Syndicom.

A far scoppiare la bomba è un articolo del Blick, che oggi in prima pagina riferisce dell'incontro annuale di oltre un centinaio di dirigenti di SPS, avvenuto il 21 e il 22 gennaio a Ho Chi Minh.

La Posta svizzera non vede alcun problema: SPS dà lavoro a circa 7500 persone nel mondo (900 in Svizzera), per questa ragione è usuale, come avviene in altre imprese globali, che i vertici fra i dirigenti avvengano in diverse località del pianeta, spiega una portavoce del gigante giallo in una presa di posizione inviata a Keystone-ATS. Quest'anno la riunione annuale si è effettivamente tenuta a Ho Chi Minh, dopo che negli anni scorsi il luogo privilegiato era stato la Svizzera o la Germania.

"Non ci esprimiamo sui costi precisi", precisa l'addetta stampa. L'onere totale per il meeting - a cui hanno preso parte un centinaio di persone - è però in linea con quello degli anni precedenti ed è normale per eventi di questo tipo.

"Non capiamo la critica" di Syndicom, prosegue la Posta. "Gli stipendi presso SPS Svizzera sono buoni. In caso contrario, SPS non sarebbe in grado di mantenere o assumere il personale qualificato necessario. SPS paga salari equi nel suo ramo e in confronto a società di servizi comparabili.

