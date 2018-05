Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 maggio 2018 - 12:15

Chiude il centro di Härkingen (SO)

La Posta ha intenzione di chiudere il Centro logistico di Basilea e di concentrare le attività al centro di smistamento lettere di Härkingen (SO) entro la metà del 2020. La concentrazione prevede la soppressione di 15 impieghi a tempo pieno, precisa un comunicato.

Con la riqualificazione del quartiere della stazione ferroviaria di Basilea e il completo smantellamento dell'edificio della Posta, "si rende necessario ridefinire gli attuali processi di lavorazione delle lettere nell'area basilese", afferma l'azienda. La decisione definitiva sarà presa nell'autunno 2018 dalla direzione.

I dipendenti interessati dal trasferimento a Härkingen sono 86 e rappresentano circa 71 impieghi a tempo pieno. È prevista una riduzione di 15 impieghi a tempo pieno, "che potrà presumibilmente avvenire tramite la normale fluttuazione", afferma la Posta assicurando che eviterà per quanto possibile licenziamenti. L'integrazione avverrebbe entro il 2020 "in modo socialmente responsabile prevedendo di proporre un'offerta adeguata per tutto il personale coinvolto", aggiunge la nota.

L'edificio della Posta accanto alla stazione di Basilea sarà abbattuto per far posto a un complesso con superfici abitative, commerciali e per servizi.

