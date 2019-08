Alla conferenza stampa nel nuovo centro pacchi di Cadenazzo il direttore generale della Posta Roberto Cirillo volge lo sguardo al futuro: il gigante giallo deve riacquisire rilevanza per le persone e le aziende, mostrando coraggio nell'intraprendere nuove strade.

Cirillo, ticinese di 48 anni, è alla guida della Posta dallo scorso aprile. Le suo impressioni fino a questo momento sono positive: "Ho scoperto una Posta moderna e innovativa", ha detto secondo quanto si legge in un comunicato odierno.

Lo sguardo va però al futuro: "se oggi non facciamo nulla, tra dieci anni non saremo più in grado di finanziare il servizio universale di tasca nostra", ha affermato.

Per elaborare la strategia valida dal 2021, Cirillo ha creato un gruppo di lavoro formato da collaboratori che hanno per lo più tra i 30 e i 40 anni e non appartengono solamente ai quadri superiori. "Sono pronti a immaginarsi qualcosa di nuovo, a uscire dalla loro zona di comfort, a rompere gli schemi". Diversi scenari possibili saranno sottoposti alla direzione del gruppo, al Consiglio di amministrazione e alla Confederazione.

La Posta potrebbe tentare strade completamente nuove: "abbiamo deciso di tener conto anche di soluzioni settoriali trasversali, ad esempio in ambito sanitario, nel settore finanziario, e fornendo assistenza alle autorità nello svolgimento delle loro mansioni", ha dichiarato.

Intanto, il direttore generale ha annunciato la creazione di posti di lavoro qualificati nel settore informatico a Neuchâtel e Bellinzona, per dar vita a centri di competenza decentralizzati, anche per rivestire un importante ruolo quale datore di lavoro nelle regioni. Nei prossimi mesi misure simili verranno prese in considerazione anche in altri ambiti.

Neuer Inhalt Horizontal Line