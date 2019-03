Per il momento la Posta non continua i test avviati nel 2016 in alcune città svizzere con i robot autosemoventi per i recapiti. Il motivo è la legge secondo la quale i robot possono girare in città solo sotto vigilanza umana.

"Per noi ciò non ha senso, ed è il motivo per cui - da gennaio - abbiamo sospeso i test", ha dichiarato Claudia Pletscher, responsabile dello sviluppo e dell'innovazione della Posta, in un'intervista rilasciata oggi alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ). La Posta, in collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (Astra), cercherà di creare un "migliore quadro giuridico".

Secondo il rapporto finale della Posta, ci sono stati anche isolati problemi pratici. Secondo quanto riferisce la NZZ, che cita il documento, alcuni dei robot non avrebbero potuto attraversare la strada opportunamente senza aiuto. A un passaggio pedonale di Zurigo si è verificato un incidente che avrebbe potuto "diventare una situazione pericolosa" senza l'intervento di un sorvegliante. I semafori per le auto erano già al verde quando il robot non aveva ancora finito di attraversare il passaggio pedonale.

