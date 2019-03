Il prossimo 19 maggio, in occasione delle votazioni federali, non verrà proposto alcun voto elettronico.

L'attuale sistema della Posta ha mostrato "errori critici" durante i test effettuati nelle scorse settimane, indicano oggi in una nota la Cancelleria e l'ex regia federali.

Negli scorsi giorni un gruppo di ricercatori e La Posta Svizzera hanno informato la Cancelleria federale in merito alla scoperta di un'ulteriore falla nel suo nuovo sistema di voto elettronico. La falla riguarda "la verificabilità universale, la quale permette all'elettore di verificare che il suo voto sia stato registrato correttamente dal sistema".

Tale verificabilità universale è "una componente fondamentale dell'attuale sistema di e-voting della Posta che è già impiegato in quattro cantoni (Basilea Città, Friburgo, Neuchâtel e Turgovia). La Cancelleria federale ritiene quindi coerente la decisione del gigante giallo di non utilizzare il proprio sistema di voto elettronico in occasione delle votazioni del 19 maggio 2019.

