Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2018 13.26 15 settembre 2018 - 13:26

Problemi stamane per possessori di Postcard.

Per quattro ore stamane è stato impossibile prelevare presso PostFinance: un guasto ha infatti impedito alle postcard di funzionare correttamente. Poco prima delle 13.00 la situazione è tornata alla normalità.

In un messaggio su twitter, l'istituto finanziario aveva stamattina messo in guardia i propri clienti, invitandoli a rinunciare a ogni operazione agli automatici postomat/bancomat: il rischio era che la famosa tessera gialla venisse "mangiata" dall'apparecchio.

L'inconveniente non ha per contro interessato i pagamenti in negozi e grandi magazzini, anche se si sono segnalati alcuni disagi.

Un portavoce ha indicato a Keystone-ATS che il problema non riguardava gli sportelli automatici ma le postcard stesse. Nessun inconveniente invece per le carte di credito e le carte Maestro rilasciate da PostFinance.

