Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 10.39 05 giugno 2018 - 10:39

PostFinance intende sopprimere fino a 500 impieghi a tempo pieno entro il 2020.

La ristrutturazione si rende necessaria per contrastare l'erosione dei margini e la conseguente riduzione dei ricavi, ha indicato la filiale della Posta attiva nel settore dei servizi finanziari. Due terzi dei posti cancellati saranno assorbiti dalla naturale fluttuazione del personale.

A causa dell'automazione a della digitalizzazione delle attività, del nuovo orientamento della consulenza per i clienti privati e commerciali e dell'esternalizzazione di alcune attività aziendali, PostFinance avrà bisogno di un organico inferiore a quello attuale, spiega l'azienda in un comunicato.

Il ridimensionamento sarà gestito - oltre che con le normali partenze - con il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza e con prepensionamenti. "Non potremo tuttavia fare a meno di ricorrere anche ai licenziamenti", afferma il presidente della direzione Hansruedi Köng, citato nella nota. "Si tratta di una scelta dolorosa ma assolutamente inevitabile per far sì che PostFinance resti competitiva a lungo termine".

Neuer Inhalt Horizontal Line