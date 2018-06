Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 15.10 07 giugno 2018 - 15:10

I bassi tassi d'interesse e la regolamentazione hanno messo in crisi PostFinance, costringendo i vertici dell'impresa a prendere provvedimenti.

È quanto ha affermato oggi in una conferenza stampa a Berna Hansruedi Köng, presidente della direzione della filiale della Posta attiva nel settore dei servizi finanziari, per giustificare la soppressione di 500 impieghi annunciata due giorni fa.

Stando a Köng, la società sarà ora ristrutturata e trasformata dal punto di vista digitale. Il tradizionale modello d'affari non è più sostenibile - ha proseguito il manager - ed è stato messo in ginocchio da una regolamentazione complessa, costosa e che esercita pressione sui risultati. Secondo la legge, PostFinance ha il divieto di concedere crediti e ipoteche. Inoltre, avere la Confederazione come proprietario ci rende la vita difficile, ha detto il presidente della direzione.

Durante l'incontro con i media sono anche state fornite maggiori precisazioni sui settori interessati dalla cancellazione di impieghi, punto sul quale l'azienda non si era ancora espressa. In primo luogo, a essere colpiti saranno i consulenti. Il piano prevede che essi non abbiano più portafogli con propri clienti.

Neuer Inhalt Horizontal Line