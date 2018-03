Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 18.42 19 marzo 2018 - 18:42

Domenica 1° aprile, dalle ore 01.00 alle 08.00, non saranno possibili il prelievo di contanti - e tutti gli altri servizi - ai Postomat e neppure ai Bancomat in Svizzera e all'estero.

I 2,9 milioni di clienti di PostFinance devono aspettarsi servizi non disponibili o disponibili solo in parte dal 29 marzo al 2 aprile prossimi.

L'istituto finanziario della Posta ha infatti annunciato oggi che nel fine settimana di Pasqua aggiornerà il proprio software bancario.

In particolare, domenica 1° aprile, dalle ore 01.00 alle 08.00, il pagamento con la PostFinance Card sarà soggetto a limitazioni. I pagamenti con carta di credito funzioneranno invece normalmente. Inoltre, nello stesso lasso di tempo, non saranno possibili il prelievo di contanti - e tutti gli altri servizi - ai Postomat e neppure ai Bancomat in Svizzera e all'estero (si tenga conto dell'eventuale diverso fuso orario).

Nelle filiali della Posta, da venerdì 30 marzo 2018 a lunedì 2 aprile 2018 incluso, i servizi di PostFinance saranno disponibili soltanto in modo limitato.

https://www.postfinance.ch/it/dettaglio/aggiornamento-software-bancario.html

