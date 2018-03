Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 marzo 2018 - 14:39

PostFinance diventa azionista di SIX, l'operatore dell'infrastruttura del mercato finanziario svizzero che gestisce anche la Borsa svizzera. In questo modo SIX appartiene ormai a 127 banche.

Con l'entrata di PostFinance l'azionariato di SIX è stato completato con uno dei più importanti istituti finanziari del paese, afferma SIX in una nota odierna. La filiale della Posta dispone di una licenza bancaria dal 2013.

