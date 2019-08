Postfinance ha annunciato oggi l'intenzione di lanciarsi nel mercato assicurativo per il tramite di Postfinance Car Insurance, un'assicurazione veicoli online. L'azienda collabora con Toni Digital Insurance Solutions e con il Gruppo Munich Re.

Con questa nuova offerta, il braccio finanziario del gigante giallo "sta sfruttando un nuovo campo di attività con un significativo potenziale di ritorno". Questo nuovo prodotto fa parte della strategia di digitalizzazione di Postfinance.

"Il cliente può informarsi sull'offerta in qualsiasi momento o effettuare facilmente adattamenti digitali", si legge in una nota odierna di Postfinance. L'assicurazione auto può essere stipulata da qualsiasi persona interessata, compresi i non clienti.

