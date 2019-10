La Banca centrale degli Usa, la Fed, sta valutando l'acquisto di Treasury per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati monetari.

"Ma voglio mettere in evidenza che la crescita del bilancio per ragioni di gestione delle riserve non è in nessun modo da confondere" con il quantitative easing. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell.

