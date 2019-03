L'economia americana è in buona salute. Una buona salute che "vogliamo mantenere". Lo afferma il presidente della Federale Reserve (Fed), Jerome Powell, prevedendo una crescita sostenuta nel 2019 anche se più lenta nel 2018.

"Riteniamo che l'attuale politica monetaria sia corretta", dice Powell, osservando che la Fed sarà "paziente".

"Essere pazienti vuol dire che non si ha fretta" di agire, spiega Powell osservando come i bassi prezzi dell'energia spingeranno l'inflazione temporaneamente sotto il 2%. Il presidente della Fed si sofferma poi sul processo di normalizzazione del bilancio, iniziato nell'ottobre del 2017 e che sarà rallentato a partire da maggio, per finire poi alla fine di settembre. "I nostri fondamentali economici sono molto solidi".

