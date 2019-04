Non è più al passo con i tempi e va quindi cambiata: molti parlamentari PPD avrebbero intenzione di cambiare l'iniziativa del proprio partito riguardante l'imposizione fiscale delle coppie sposate (risorta dopo la recente sentenza), perché discrimina gli omosessuali.

Stando a quanto riferisce oggi la SonntagsZeitung nella sua forma attuale il testo verrebbe respinto dalla maggioranza del gruppo parlamentare PPD, formazione che nel 2011 aveva lanciato l'iniziativa. Al centro del dibattito figura la frase "il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna".

La consigliera agli stati Brigitte Häberli (TG) ritiene questo passaggio "non più adeguato ai tempi". Anche per il collega Peter Hegglin (ZG), considerato facente parte dell'ala conservatrice del partito di ispirazione cristiana, "non è più rilevante" che il matrimonio concerni un uomo e una donna. Per un altro consigliere agli Stati, Konrad Graber (LU), è stato un errore inserire nell'iniziativa - che chiede la fine degli svantaggi fiscali per chi è sposato, quella che gli svizzeri tedeschi chiamano "Heiratsstrafe" - una definizione restrittiva dell'unione coniugale: si tratta quindi ora di proporre un controprogetto.

