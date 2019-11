Regula Rytz ha poche probabilità di essere eletta in Consiglio federale

Il gruppo PPD alle Camere federali non sosterrà la candidatura di Regula Rytz al Consiglio federale. Lo ha dichiarato oggi il presidente del PPD, Gerhard Pfister, alla radio della Svizzera tedesca SRF.

Nessun partito di governo per il momento sostiene la presidente dei Verdi per le elezioni dell'11 dicembre. Ieri il PLR aveva annunciato che difenderà i suoi due consiglieri federali, Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter, incassando anche il sostegno dell'UDC, che non ritiene necessario cambiare ora la composizione del governo.

Il nuovo gruppo socialista alle Camere federale per il momento non ha preso posizione: intende ascoltare la candidata dei Verdi prima di decidere la strategia per le elezioni del Consiglio federale.

