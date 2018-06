Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 10.29 19 giugno 2018 - 10:29

I premi dell'assicurazione sanitaria di base aumenteranno di circa il 4% l'anno prossimo.

Lo indicano le previsioni del servizio di confronto online comparis.ch, precisando che la crescita pronosticata corrisponde all'aumento medio dei costi per la salute verificatosi negli ultimi anni. Secondo il portale, sono principalmente le quantità di prestazioni consumate in ambito medico a spingere i costi verso l'alto e non i prezzi.

Il Monitoraggio dell'evoluzione dei costi attuale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) indica che nel primo trimestre di quest'anno le spese per le prestazioni lorde per assicurato sono diminuite in totale del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, scrive comparis.ch in un comunicato odierno. Tuttavia ciò è ingannevole: studi medici e ospedali sono in ritardo con le fatturazioni non avendo ancora il pieno controllo degli interventi che il Consiglio federale ha effettuato sul tariffario Tarmed.

Felix Schneuwly, esperto presso comparis.ch, teme che a lungo termine le riduzioni delle tariffe saranno in gran parte aggirate come è già avvenuto in occasione della prima correzione del Tarmed ad opera del Consiglio federale nel 2014. "La giungla del Tarmed ha lasciato abbastanza margine di manovra a medici e ospedali, così che questi al momento della fatturazione hanno potuto utilizzare le posizioni tariffali migliori ed evitare quelle peggiori", indica Schneuwly nel comunicato.

D'altra parte l'esperto punta su un altro effetto mancato nella riduzione dei costi che si osserva per i medicinali: nonostante le flessioni dei prezzi ad opera dell'UFSP, la somma risparmiata - secondo Schneuwly - è ogni anno nettamente inferiore a quella spesa a causa dell'aumento delle quantità di medicinali e di farmaci nuovi e costosi.

