Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 15.08 20 settembre 2018 - 15:08

Il Partito socialista vuole lanciare un'iniziativa per limitare l'onere finanziario derivante dai premi di cassa malattia a massimo il 10% del reddito a disposizione delle famiglie.

Il testo è stato presentato oggi alla stampa a Berna, ma la sua versione definitiva sarà adottata solo a inizio dicembre. Questo passo toccherà infatti ai delegati del PS nel corso dell'assemblea del partito. La raccolta firme inizierà invece nella prossima primavera.

I socialisti presentano questa iniziativa "in modo da contrastare l'immobilismo del Parlamento in materia di riforma del sistema sanitario", ha spiegato ai media la consigliera nazionale ticinese Marina Carobbio Guscetti. Il PS vuole anche un'armonizzazione delle riduzioni dei premi fra i vari Cantoni.

I premi di cassa malattia per il 2019 saranno resi noti la settimana prossima dal ministro Alain Berset. Secondo le stime di santésuisse divulgate ieri, dovrebbero far registrare una crescita probabilmente minore del 3%. Numerosi giovani adulti beneficeranno di ribassi poiché gli assicuratori dovranno d'ora in poi pagare un contributo inferiore come compensazione dei loro rischi.

Neuer Inhalt Horizontal Line