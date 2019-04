Il premier cinese Li Keqiang è partito oggi da Pechino per l'Europa nella sua prima missione all'estero del 2019: domani a Bruxelles c'è il 21.mo summit Cina-UE dei leader, con il presidente permanente Donald Tusk e il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.

In occasione dell'evento è attesa la firma di diversi accordi, finalizzati soprattutto a dimostrare "l'importanza dei rapporti bilaterali" - secondo quanto detto all'agenzia di stampa italiana ANSA da fonti diplomatiche - oltre a nuovi segnali sull'atteso trattato sugli investimenti.

Conclusa la tappa di un giorno a Bruxelles, Li si recherà in Croazia sia in visita ufficiale sia per partecipare all'ottavo vertice dei Paesi d'Europa centrale e orientale (CEEC, Central and Eastern European Countries, di cui 11 sono membri dell'UE) con la Cina, nel cosiddetto formato 16+1 (CCEEC).

Del gruppo fanno parte Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

