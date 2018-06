Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 15.52 07 giugno 2018 - 15:52

La fisica svizzera Ursula Keller, professoressa all'ETH di Zurigo, ha ricevuto il Premio europeo dell'inventore 2018, nella categoria "alla carriera", per le sue ricerche pionieristiche e pluridecennali nel campo dei laser a impulsi ultracorti.

Il riconoscimento conta cinque categorie - Industria, PMI, Ricerca, Paesi extraeuropei e Opera di una vita - e viene assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO). La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Saint-Germain-en-Laye, nei pressi di Parigi.

In oltre 30 anni di carriera, la professoressa Keller ha tra l'altro messo a punto il primo metodo per la produzione di laser a impulsi ultracorti. Il meccanismo, chiamato SESAM (dall'inglese "Semiconductor Saturable Sbsorber Mirror") è oggi uno degli standard utilizzati in particolare nell'industria elettronica, nelle automobili e in chirurgia.

"Ursula Keller ha consacrato la sua carriera alla ricerca di innovazioni che hanno aperto nuove vie nella tecnologia dei laser", ha dichiarato il presidente di EPO Benoît Battistelli.

