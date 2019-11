Il ricercatore sulla migrazione Dominik Hangartner riceve quest'anno il Premio nazionale Latsis, riservato a ricercatori di meno di 40 anni. Hangartner lavora all'ETH di Zurigo e alla London School of Economics.

Nel suo lavoro analizza gli effetti della politica migratoria e propone miglioramenti. "Portiamo un'analisi fredda in un dibattito caldo" e "mostriamo cosa funziona nel campo della migrazione e cosa può essere migliorato": così Dominik Hangartner descrive le sue ricerche in una nota del Fondo nazionale per svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

Il Premio nazionale Latsis, dotato di 100'000 franchi, viene assegnato dall'FNS per conto della Fondazione internazionale Latsis. La premiazione si terrà il 16 gennaio al "Rathaus" di Berna.

Neuer Inhalt Horizontal Line