Il Premio d'onore del cinema svizzero 2019 va alla bernese Beki Probst: un "riconoscimento alla sua carriera nell'ambito della mediazione della cultura cinematografica", scrive oggi in una nota l'Ufficio federale della cultura (UFC).

Scegliendo Beki Probst con il Premio d'onore di 30'000 franchi, la Commissione di nomina ricompensa "una mediatrice culturale di calibro internazionale e una figura influente nel panorama cinematografico svizzero", afferma l'UDC.

Nata a Istanbul, dove ha studiato diritto e giornalismo, Beki Probst si è trasferita in Svizzera nel 1960. Insieme al marito ha gestito a Berna la catena di cinema d'art et d'essai Probst-Kinobetriebe (in seguito nota come Quinnie-Kinos), con la volontà di mostrare sempre i film nella versione originale sottotitolata.

Ha inoltre presenziato a vario titolo ai principali festival cinematografici. Nel 1985 ha organizzato un Trade Show per il Locarno Festival e fino al 1995 è stata membro della commissione di quest'ultimo. Dal 1988 al 1996 è stata anche direttrice artistica del festival ginevrino Stars of Tomorrow. Nel corso della sua carriera ha fatto parte delle giurie di numerosi festival cinematografici internazionali tra cui quelli di Toronto, Gerusalemme e San Sebastián.

Nel 1988 Beki Probst ha fondato a Berlino la piattaforma European Film Market (EFM), che sotto la sua direzione è diventata una delle principali fiere cinematografiche. Ne è stata direttrice fino al 2014 e in seguito presidente fino al 2018. Nello stesso anno, in occasione del trentennale dell'EFM, ha ricevuto il premio Berlinale Kamera del Festival Internazionale del Cinema di Berlino "per il suo straordinario lavoro".

Dal 18 al 24 marzo 2019, Settimana delle nomination organizzata dall'Association "Quartz" Zürich Genève, i Cinémas du Grütli di Ginevra e il Filmpodium di Zurigo organizzeranno una rassegna dedicata ai film finalisti durante la quale il pubblico avrà la possibilità di discutere con i cineasti. In questa occasione sarà onorato anche il lavoro di Beki Probst.

La cerimonia del Premio del cinema svizzero 2019 si terrà venerdì 22 marzo al Bâtiment des Forces Motrices di Ginevra, alla presenza del "ministro della cultura" Alain Berset. Il riconoscimento ufficiale della creazione cinematografica svizzera è un impegno della Confederazione dal 2012.

