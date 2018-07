Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Centri svizzeri di consulenza che operano nell'ambito delle dipendenze sono preoccupati per l'aumento del numero di giovani che diventano dipendenti da giochi online, indica oggi la NZZ am Sonntag.

L'industria del gioco invade il mercato con offerte che possono essere caricate gratuitamente, ma che poi mostrano numerose possibilità di ulteriori acquisti, maggiormente utilizzati dai giovani giocatori, viene sottolineato, precisando che la quota di questi giochi è cresciuta di un terzo dal 2016.

Secondo gli esperti ad essere particolarmente toccati dalla perdita del controllo del consumo del gioco sono gli adolescenti e la dipendenza al gioco è un problema che diventa sempre più importante in tutto il mondo. Secondo la NZZ am Sonntag al primo reparto della Svizzera per persone dipendenti al gioco, aperto questa settimana all'ospedale universitario di Basilea, metà dei 12 letti a disposizione sono già occupati.

