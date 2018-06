Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 18.01 12 giugno 2018 - 18:01

Un uomo tiene in ostaggio due persone almeno in uno stabile del decimo arrondissement di Parigi: è quanto indicano diversi media francesi online. La zona è presidiata dagli agenti e una operazione di polizia è attualmente in corso.

Al momento, il ministero dell'interno francese ritiene che non si tratti di un atto terroristico.

I motivi della presa di ostaggi, in rue des Petites Ecuries, non sono ancora noti. L'uomo averebbe chiesto di parlare con l'ambasciatore d'Iran in Francia, secondo il ministero dell'interno e avrebbe sostenuto di avere un ordigno esplosivo con sé. Altre fonti parlano anche di una pistola.

Una fonte della polizia citata dall'agenzia stampa francese ha parlato di una situazione "molto confusa".

