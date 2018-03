Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 14.48 28 febbraio 2018 - 14:48

Onori militari oggi per il presidente del Mozambico Filipe Nyusi, in visita ufficiale in Svizzera, accolto presso la Residenza del Lohn (BE) dal presidente della Confederazione Alain Berset.

All'ordine del giorno dei colloqui: un accordo di cooperazione e i buoni uffici resi da Berna nel processo di pace in Mozambico.

Dal 1977 al 1992 nel Paese africano ha imperversato una guerra civile le cui conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Dal 2016 la Svizzera mette a disposizione del Mozambico i propri buoni uffici nell'ambito del conflitto e presiede il Gruppo di contatto per il processo di pace, nella prospettiva di un accordo.

Berset ha apprezzato i progressi compiuti, assicurando l'ulteriore impegno della Svizzera a favore di una pace duratura. Il Mozambico, che dispone di un grande potenziale economico, è ricco di giacimenti di oro, carbone e gas naturale scoperti negli ultimi anni, rileva un comunicato del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Ai colloqui ha preso parte anche il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento degli affari esteri (DFAE), mentre da parte mozambicana vi erano il ministro degli esteri José Condungua Pacheco e quello dell'industria e del commercio, Ragendra Berta de Sousa.

È stato firmato un accordo di cooperazione internazionale che stabilisce condizioni quadro per l'aiuto umanitario, tecnico e finanziario della Svizzera al Paese africano, uno dei più poveri della Terra, da tempo prioritario nella cooperazione svizzera allo sviluppo. L'impegno attuale si concentra geograficamente sulle province Cabo Delgado, Niassa e Nampula e, dal profilo tematico, sul buon Governo, la salute e lo sviluppo economico, scrive ancora il DFI.

Le delegazioni hanno inoltre discusso di politica economica e di Stato di diritto, e dei passi da intraprendere per migliorare gli investimenti. Lo scorso anno è stata istituita una camera di commercio Svizzera-Mozambico, allo scopo di utilizzare al meglio il potenziale di commercio e investimenti tra i due Paesi, i cui rapporti hanno radici profonde.

Già nel XIX secolo vi era una forte presenza di missionari romandi nella ex colonia portoghese, riconosciuti ancora oggi per il loro impegno sociale. Più tardi si sono aggiunte imprese attive nel commercio e nell'agricoltura.

La Svizzera ha una propria rappresentanza in Mozambico dal 1922, che dopo l'indipendenza del Paese (nel 1975), è diventata dal 1977 ambasciata ufficiale.

