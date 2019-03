Il presidente iraniano Hassan Rohani è arrivato oggi in Iraq. La visita di tre giorni giunge in un momento in cui gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Baghdad per limitare il commercio e la cooperazione politica con Teheran.

Questa è la prima visita di Rohani in Iraq da quando è salito al potere nel 2013.

In questo momento, rileva l'agenzia iraniana Irna, l'interscambio tra i due paesi è di 10 miliardi di dollari e l'Iraq è il principale mercato per l'export iraniano. A Baghdad inoltre c'è grande bisogno di investimenti stranieri per la ricostruzione dopo i tanti anni di conflitti e Teheran rappresenta l'interlocutore principale.

Proprio le sanzioni americane rappresentano uno dei principali ostacoli alla crescita della cooperazione economica tra i due paesi.

