Il presidente iraniano Hassan Rohani ha respinto le dimissioni da ministro degli esteri presentate lunedì da Mohammad Javad Zarif perché sono "contro l'interesse nazionale". Lo riporta l'agenzia ufficiale Irna, citando il sito della presidenza di Teheran.

"Visto che sei 'onesto, valoroso, coraggioso e pio', come ha detto la Guida suprema (l'ayatollah Ali Khamenei), e visto che credo che tu sia in prima fila nella resistenza alle forti pressioni degli Stati Uniti, ritengo che accettare le tue dimissioni sarebbe contro il nostro interesse nazionale, e quindi le respingo", ha scritto Rohani in una lettera indirizzata a Zarif.

Nel testo inviato a Zarif, Rohani ha anche sottolineato che le reazioni entusiaste dei "nemici giurati" di Teheran, "come il regime sionista di Israele", sono "la prova migliore" del tuo "successo" come ministro degli esteri, e "il motivo migliore perché tu rimanga al tuo posto". Javad Zarif, artefice dell'accordo sul nucleare, aveva annunciato il passo indietro a sorpresa con un post sul suo profilo Instagram.

