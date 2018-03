Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 14.44 16 marzo 2018 - 14:44

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sarà in visita di Stato in Svizzera alla fine di aprile.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è atteso a fine aprile in Svizzera per una visita di Stato di due giorni. Lo ha indicato all'ats il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi, precisando che Steinmeier sarà a Berna e Friburgo.

Si sono già avviati i preparativi in vista della visita, in agenda il 25-26 aprile. Dettagli più precisi sul programma verranno forniti nelle prossime settimane, ha aggiunto Simonazzi, confermando una notizia in questo senso pubblicata oggi da La Liberté.

Stando al quotidiano friburghese, nel secondo giorno della visita Steinmeier si recherà a Friburgo assieme al presidente della Confederazione Alain Berset.

