Il presidente del Forum economico mondiale (WEF), Borge Brende, intravvede diversi pericoli per la congiuntura mondiale.

"La crescita globale rallenta, ci sono diverse nubi oscure all'orizzonte", ha dichiarato in un'intervista alla "Süddeutsche Zeitung" pubblicata oggi.

Brende ha parlato di "distorsioni geopolitiche che avvelenano il mondo". A ciò va aggiunto il fatto che le banche centrali non hanno sufficiente margine di manovra per reagire.

I governi non si potranno più permettere maggiori interventi. "Germania e Norvegia forse possono pensare a maggiori investimenti statali, ma quasi tutti gli altri Paesi hanno troppi debiti", ha affermato l'ex ministro degli esteri norvegese.

Anche un gigante come la Cina è confrontato a sfide e rallentamenti della congiuntura. "C'è la speranza che per i prossimi due o tre anni vivremo ancora una crescita, a condizione che non si scatenino guerre commerciali", ha pronosticato Brende.

Il WEF prenderà il via domani a Davos. Rispetto ad altri anni si contano diverse assenze illustri, dal presidente americano Donald Trump fino a quello francese Emmanuel Macron, bloccati dalle note problematiche interne. Presente invece la cancelliera tedesca Angela Merkel.

