Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 17.42 28 maggio 2018 - 17:42

Presunta truffa ai danni del Paléo Festival de Nyon (VD), i cui dirigenti hanno presentato denuncia penale contro ignoti dopo aver constatato irregolarità per diverse decine di migliaia di franchi nei conti 2017.

"Sospettiamo una frode nella vendita di abbonamenti", ha detto il direttore del Festival Daniel Rossellat, confermando informazioni diffuse da "La Télé". "Per noi è inaccettabile e abbiamo presentato denuncia per far luce sulla vicenda".

Rossellat non ha voluto aggiungere altro, spiegando che l'istruzione è ancora in corso. "Nel frattempo abbiamo preso provvedimenti perché tutto ciò non si ripeta più".

