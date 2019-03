In febbraio sono diminuiti i prezzi dei pernottamenti in albergo (foto simbolica)

In febbraio i prezzi al consumo in Svizzera sono cresciuti dello 0,4% in confronto a gennaio, fissandosi a 101,7 punti. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente il rincaro è stato dello 0,6%.

La progressione su base mensile è riconducibile a vari fattori, tra cui l'aumento dei prezzi dei trasporti aerei e dei viaggi forfetari internazionali. Sono invece diminuiti i prezzi dei pernottamenti in albergo e quelli delle bacche, indica in un comunicato diffuso oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Per i prodotti indigeni il rincaro è stato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,6% in confronto a dodici mesi prima. Per quelli importati la crescita è stata rispettivamente dell'1,1% e dello 0,6%.

Senza prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti l'aumento complessivo è stato dello 0,4% sia su base mensile che annuale.

