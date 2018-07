Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 9.40 13 luglio 2018 - 09:40

Aumento dei prezzi alla produzione e all'importazione in giugno. Il relativo indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica si è attestato a 103,2 punti, con una progressione dello 0,2% rispetto a maggio. Su base annua l'incremento è stato pari al 3,5%.

Per quanto riguarda il dato sui soli prezzi alla produzione - che mostra l'evoluzione dei prodotti indigeni - si è assistito a un rincaro rispettivamente dello 0,2% (mensile) e dell'1,9% (dodici mesi), con un indice a 101,1 punti.

Rispetto a maggio sono risultati più cari soprattutto i prodotti della falegnameria per l'edilizia e per interni, i prodotti petroliferi e la carne. Si è invece speso meno per metalli e i semilavorati in metallo.

Il secondo sottoindice - quello dei prezzi all'importazione, che mostra l'evoluzione dei prodotti provenienti dall'estero - si è fissato a 107,6 punti, con crescite dello 0,2% e del 6,8%.

Costavano di più - nel confronto mensile - i prodotti petroliferi, i preparati farmaceutici, gli autoveicoli, i vini e i metalli non ferrosi. Cali di prezzo sono stati invece ravvisati per petrolio greggio e gas naturale, computer, ferro grezzo, acciaio nonché per frutti a semi e a nocciolo.

