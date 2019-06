I costi nel settore delle costruzioni in Svizzera sono cresciuti. L'indice dei prezzi delle costruzioni, elaborato due volte all'anno dall'Ufficio federale di statistica (UST), registra un aumento dello 0,5% a 99,8 punti nel periodo da ottobre 2018 ad aprile 2019.

La progressione nel periodo in rassegna rispecchia l'aumento dei costi nell'edilizia e la stabilità di quelli del genio civile, indica un comunicato odierno dell'UST. Nell'edilizia l'aumento dell'indice dei prezzi rispetto al semestre precedente è dovuto essenzialmente al rialzo dei prezzi nella "costruzione grezza 1" (manufatti di muratura) e negli "impianti sanitari". In aumento anche i prezzi delle "finiture 2" (pavimenti), sebbene in maniera meno marcata.

La progressione si registra in tutte le grandi regioni, principalmente nella Svizzera nordoccidentale (+1,1%).

