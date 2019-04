Nel marzo 2019 l'indice totale dei prezzi alla produzione e all'importazione è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente, portandosi a 102,2 punti (dicembre 2015 = 100).

L'aumento, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST), è dovuto soprattutto al rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi. Rispetto a marzo 2018, il livello dei prezzi dell'offerta totale dei prodotti indigeni e importati è diminuito dello 0,2%.

Per quel che riguarda i singoli settori della produzione, sono aumentati rispetto al mese precedente in particolare i prezzi dei prodotti petroliferi. In aumento anche i rottami di ferro, mentre risultano in calo quelli dei prodotti alimentari.

Anche nei prezzi all'importazione l'incremento è legato soprattutto ai prodotti petroliferi. Inoltre si segnalano prezzi in aumento per i metalli non ferrosi e prodotti relativi, abbigliamento, nonché per petrolio greggio e gas naturale. Sono invece scesi i prezzi dei computer e dei preparati farmaceutici.

Neuer Inhalt Horizontal Line