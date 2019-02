Fanny Chollet è la prima pilota di jet da combattimento della Svizzera. La 28enne vodese ha concluso il suo addestramento sull'F/A-18. Oggi a Payerne (VD) l'Esercito svizzero ha presentato la giovane donna ai media.

Dopo sei anni di addestramento, Chollet ha ottenuto ufficialmente il brevetto per pilotare il "gioiello" delle Forze aeree svizzere. Circa un anno fa aveva iniziato l'addestramento su questo tipo di velivolo e a metà marzo aveva svolto il primo volo da sola. L'inizio della formazione l'aveva fatta sugli apparecchi a turboelica Pilatus PC-7 e PC-21.

Affinché le donne potessero anche solo sedere in cabina di pilotaggio di un F/A-18 è stato necessario cambiare la legge. Infatti, fino al 2004 non era loro permesso diventare pilota di aerei da combattimenti. Fino ad oggi, tutte le donne con un brevetto erano diventate pilota di elicottero.

Chollet è entrata nel mondo aeronautico all'età di 17 anni nell'ambito del programma di addestramento aereo Sphair per aspiranti piloti dell'Esercito svizzero. Ogni anno le Forze aeree devono reclutare sei nuovi piloti di jet da combattimento e altrettanti piloti di elicotteri.

Chollet ha concluso la prima parte della formazione con una licenza di pilota di professione dell'aeronautica civile presso la Swiss Aviation Training (SAT, oggi Lufthansa Aviation Training) e un bachelor in aviazione presso l'Alta scuola di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). Alla fine del 2017 ha completato la formazione di base come pilota militare con il brevetto presso la scuola per piloti. La ufficiale professionista con il grado di primo tenente è da allora membro della squadriglia d'aviazione 18 con base a Payerne.

Neuer Inhalt Horizontal Line