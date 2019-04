Prime barricate e incendi nel grande viale Jean Jaures, a Tolosa (sud-ovest della Francia), dove è partito il corteo dei gilet gialli, che hanno individuato per oggi la "città rosa" come "capitale nazionale" per il 22esimo atto della protesta.

Alcuni black bloc, secondo le testimonianze, si sono infiltrati nel corteo e hanno eretto barricate al centro del grande viale. Incendi sono scoppiati in diversi punti del percorso e i casseur hanno cominciato ad affrontare la polizia, che reagisce con i gas lacrimogeni.

