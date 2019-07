Ogni anno 105 persone si feriscono usando fuochi d'artificio nel periodo della festa del Primo agosto.

Per celebrare il Natale della Patria con maggiore sicurezza l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) e il Centro d'informazione per la prevenzione degli incidenti (Cipi) e Suva forniscono misure precauzionali da seguire nell'utilizzo dei giochi pirotecnici.

La causa più frequente all'origine di questi incidenti è "un comportamento disattento e negligente", indicano in un comunicato odierno congiunto upi, Cipi e Suva.

In Svizzera, i giochi pirotecnici sono suddivisi in quattro categorie con potenziali di pericolo differenti, precisano upi, Cipi e Suva aggiungendo che chi vuole usare fuochi d'artificio fa bene a farsi spiegare dal personale di vendita il loro utilizzo e a leggere le istruzioni per l'uso. In generale i tre enti scoraggiano l'uso di fuochi d'artificio fai da te che ogni anno sono responsabili di ferimenti.

Altra raccomandazione - si legge nel comunicato - è tenere a portata di mano dell'acqua per spegnere un fuoco o per trattare delle ustioni e chiudere lucernai, finestre e porte nelle giornate dei festeggiamenti.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fuochi d'artificio - a seconda del tipo - è opportuno tenere una distanza da edifici, campi di grano e boschi tra i 40 e i 200 metri. Inoltre, sottolineano i tre enti, è proibito usare giochi pirotecnici nell'immediata vicinanza delle persone. Occorre inoltre tenere presente che nel caso di razzi inesplosi non si deve in nessun caso provare a riaccenderli e bisogna aspettare almeno dieci minuti prima di avvicinarsi.

Cipi, upi e Suva, raccomandano pure di non infilare nel suolo il bastone del razzo, ma di usare una bottiglia o un tubo ben fissati per far partire il razzo.

Infine invitano a rispettare imperativamente gli eventuali divieti di accendere fuochi emanati dalle autorità. Una panoramica nazionale è disponibile sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Neuer Inhalt Horizontal Line