Nuovo CCL per i corrieri

I corrieri in bici e i loro datori di lavoro hanno firmato oggi a Berna un contratto collettivo di lavoro (CCL). L'intesa, una prima a livello europeo, permette di garantire condizioni di lavoro e fornisce strumenti contro dumping salariale e concorrenza "low cost".

L'accordo, che vale anche per altri servizi di corriere urbano, è stato concluso dall'associazione padronale Swissmessengerlogistics (SML) e dal sindacato Syndicom, si legge in un comunicato odierno di quest'ultimo. Grazie al CCL - che entrerà in vigore il primo maggio e riguarderà circa 600 dipendenti - è ora previsto un salario minimo (20,35 franchi all'ora), indennità, picchetti, piani di lavoro ben definiti (42,5 ore a settimana) e congedo paternità.

Il contratto regola quindi standard minimi per il settore, che nei prossimi anni potrebbe risultare sotto pressione. Un esempio - secondo il sindacato - è UberEats, approdato di recente anche sul territorio svizzero, che impiega i suoi lavoratori-piattaforma come "finti indipendenti", con rapporti di lavoro precari, per fare grossi profitti sfruttando i corrieri.

I partner sociali hanno concordato di voler puntare all'obbligatorietà generale del CCL. A questo fine Syndicom cercherà di raddoppiare il suo grado organizzativo nei prossimi mesi.

