Sulla linea ferroviaria tra Olten (SO) e Zurigo questa mattina presto si sono verificati notevoli ritardi e cancellazioni di treni. Quattro scambi erano inutilizzabili alla stazione di Aarau (AG) e uno solo dei quattro binari era disponibile tra Rupperswil (AG) e Schönenwerd (SO).

Quattro scambi non potevano essere utilizzati alla stazione di Aarau (AG), precisa la compagnia ferroviaria sul servizio di notizie brevi di Twitter.

L'incidente ha avuto un impatto enorme sul traffico ferroviario. I convogli Intercity vengono dirottati o cancellati tra Zurigo e Olten. Anche i treni regionali sono annullati tra alcune stazioni.

Non si sa ancora quanto durerà la perturbazione. Le FFS aggiungono che i servizi specializzati si trovano sul posto e stanno lavorando a pieno ritmo per eliminare il guasto.

