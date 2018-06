Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha spiccato un mandato d'arresto contro due membri d'alto rango del personale dell'ambasciata di Turchia a Berna: sono sospettati di aver cercato di sequestrare e far portare in Turchia un uomo d'affari.

La procura federale ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa da quotidiani del gruppo Tamedia. I due - un addetto stampa e un segretario di ambasciata che per altro hanno già lasciato il territorio svizzero - sono anche accusati di spionaggio e per i reati loro addebitati non godono dell'immunità diplomatica. La procedura penale contro di loro è stata avviata il 16 marzo del 2017 su autorizzazione del Consiglio federale e riguarda "atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero".

Il MPC intende arrestarli al loro rientro in Svizzera. Ha invece rinunciato - senza spiegarne le ragioni - a un mandato d'arresto internazionale. I due membri dell'ambasciata turca avrebbero tentato, nell'agosto del 2016, di persuadere un compatriota ad aiutarli nel sequestro di un asserito seguace del predicatore Fethullah Gülen nei pressi di Zurigo. In esilio negli Stati Uniti, Gülen è stato designato dal governo di Ankara come l'istigatore del tentato putsch del 15 luglio dello stesso anno.

