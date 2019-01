Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che si dispongano misure restrittive per il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, fra cui il divieto di lasciare il Paese.

Una decisione in merito deve essere presa dal Tribunale supremo di Giustizia (Tsj). Saab ha spiegato che l'indagine della magistratura ha individuato in Guaidó il leader delle proteste che "hanno comportato gravi danni alle famiglie venezuelane".

Fra le altre disposizioni di "restrizione cautelare" chieste dal Procuratore per il leader dell'opposizione, vi sono anche la proibizione per lui di alienare beni e il congelamento dei suoi conti.

"Non è che sottovaluto la possibilità di finire in prigione, ma disgraziatamente non c'è nulla di nuovo sotto il sole: il regime non dà risposte ai venezuelani, l'unica risposta è la repressione e la persecuzione", ha detto Juan Guaidò.

