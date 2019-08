Il settore lattiero svizzero vuole essere più sostenibile. Durante una conferenza stampa odierna a Berna ha presentato un nuovo marchio, che entrerà in vigore dal primo settembre, e la "Carta del latte sostenibile svizzero".

I produttori dovranno soddisfare dieci requisiti di base per adempiere agli standard "swissmilk green" e poter esibire il logo, ha affermato oggi l'organizzazione di categoria Interprofessione Latte (IP Latte). In particolare devono impegnarsi a nutrire le mucche da latte senza grassi e olio di palma.

La "Carta del latte sostenibile svizzero", presentata alla stampa in presenza del presidente della Confederazione Ueli Maurer, contiene "i valori che il settore lattiero svizzero difende oggi e continuerà a difenderà in futuro". Tra questi: il benessere degli animali, un'elevata quota di erba nel foraggio, una trasformazione sostenibile dei prodotti e una remunerazione trasparente per gli agricoltori a favore di una produzione sostenibile. Circa 40 organizzazioni del settore e altre vicine all'agricoltura l'hanno già sottoscritta.

