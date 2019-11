Continua a crescere la produzione nel settore secondario: nel terzo trimestre dell'anno ha registrato un aumento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il fatturato complessivo è dal canto suo progredito del 4,7%, indica una nota odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST). La tendenza al rialzo è in atto dall'inizio del 2017.

Nel solo settore industriale la produzione è cresciuta su base annua del 7,2% in luglio, del 5,5% in agosto e del 10,2% in settembre. Complessivamente, nel trimestre in esame è aumentata dell'8,0% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel ramo delle costruzioni si è invece assistito a una contrazione dell'1,1% della produzione. Più in dettaglio, l'edilizia ha registrato un incremento (+1,1%), mentre il genio civile ha segnato una flessione dello 0,4%. I lavori di costruzione specializzata hanno subito un calo della produzione pari al 2,4%.

Il giro d'affari nell'industria è aumentato del 6,0% rispetto all'anno precedente e la tendenza è proseguita nel mese di agosto (+4,3%) e di settembre (+8,0%). Nel complesso, nel terzo trimestre i fatturati del 6,2% su base annua.

Nelle costruzioni il fatturato segue l'andamento della produzione (-0,4%). Nell'edilizia sono aumentati dell'1,5%, mentre nel genio civile solo dello 0,3%. Il giro d'affari nel ramo dei lavori di costruzione specializzata ha segnato una contrazione dell'1,8%.

