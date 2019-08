Prosegue ininterrotta, grazie alla spinta dell'industria, la crescita della produzione del settore secondario svizzero, aumentata nel secondo trimestre del 3,6% su base annua. Registra una progressione pure il fatturato (+2,4%).

Nell'industria, rispetto ai dati del 2018, la produzione è cresciuta del 3,8% in aprile e ha vissuto un incremento anche nel mese di maggio (+4,9%) e in quello di giugno (+5,7%), indica oggi in una nota l'Ufficio federale di statistica (UST). Complessivamente, nel secondo trimestre è aumentata del 4,8% in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel settore delle costruzioni, tra aprile e giugno la produzione è invece scesa del 2,2%. Ribasso del 3,5% per l'edilizia e dello 0,8% per il genio civile. I lavori di costruzione specializzata hanno subito una flessione dell'1,6%.

Per quanto riguarda il giro d'affari, l'industria ha chiuso il trimestre con un +3,4%. Nel dettaglio, la crescita è stata del 3,3% ad aprile, del 3,7% a maggio e del 3,2% a giugno.

Fatturato in contrazione (-1,6%) per le costruzioni, in particolare per l'edilizia (-3,1%). Meno accentuati i cali di genio civile (-0,2%) e lavori di costruzione specializzata (-0,7%).

