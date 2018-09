Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 17.10 13 settembre 2018 - 17:10

Un'inchiesta disciplinare per presunte molestie sessuali è stata aperta nei confronti di un professore del Dipartimento di architettura del Politecnico federale di Zurigo (ETH). Il professore è inoltre stato sospeso dall'incarico per la durata della procedura.

L'inchiesta, decisa dal presidente del Politecnico, servirà a chiarire "in modo approfondito" i rimproveri di donne che sostengono di avere subito molestie sessuali. L'indagine - informa oggi l'ETH in una nota - è stata affidata a un esperto esterno. Per tutta la sua durata, i responsabili dell'ateneo non rilasceranno altre informazioni sulla vicenda.

Neuer Inhalt Horizontal Line