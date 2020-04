La nave Alan Kurdi, dell'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.

I 156 profughi soccorsi dalla nave Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano, ma verrà individuata un'imbarcazione sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena ed i controlli della Croce Rossa italiana e delle autorità sanitarie locali.

Lo prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile italiana, Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli.

