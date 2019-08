È salito a 859 il numero dei profughi che hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo dall'inizio del 2019.

Dal primo gennaio al 22 agosto - ha riferito oggi l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) - 45'505 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare, in calo di circa il 30% rispetto ai 64'836 arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte degli sbarchi sono stati segnalati in Grecia e in Spagna, con rispettivamente 23'193 e 14'680 arrivi dall'inizio del 2019. L'Italia ne ha registrati 4664, precisa una nota dell'Oim.

Gli 859 decessi di uomini, donne e bambini segnalati quest'anno sulle tre principali rotte del Mar Mediterraneo sono pari al 55% dei 1558 morti dello stesso periodo del 2018. La maggior parte dei decessi - quasi 600 - si sono verificati sulla rotta del Mediterraneo centrale, che collega l'Africa del Nord a Italia e Malta.

