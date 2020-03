"Stiamo aiutando ogni giorno i migranti e i rifugiati che sono in Turchia e continueremo a farlo, ma non abbiamo in programma nuovi sforzi" economici "se non c'è un nuovo accordo" con Ankara.

Così la commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio interni a Bruxelles.

"Penso sia giusto continuare ad aiutare i migranti ma abbiamo bisogno di un nuovo dialogo con la Turchia" sulla gestione della situazione, ha sottolineato.

