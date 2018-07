Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 10.07 09 luglio 2018 - 10:07

Una costola cartacea del quotidiano romando Le Matin, destinato a rimanere solo on line, potrebbe nascere da una collaborazione tra il gruppo editoriale zurighese Tamedia e Christian Constantin, l'imprenditore vallesano presidente della squadra di calcio del Sion.

Le Matin Sports potrebbe essere un periodico stampato 18 volte all'anno con una tiratura di 100'000 copie, indica un comunicato odierno di Tamedia, in cui l'editore sottolinea di "non voler vendere la testata Le Matin, che si trasformerà in versione on line".

L'editore ha detto all'agenzia Keystone-ATS che vuole "chiarire la situazione" e per il momento non fornisce indicazioni sul budget, sul calendario e sulle conseguenze per il personale. "Siamo solo allo stadio di progetto, che è nato il 21 giugno in occasione di un incontro a Sion tra Christian Constantin e Pietro Supino, presidente di Tamedia", ha spiegato il portavoce del gruppo editoriale Patrick Matthey.

