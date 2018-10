Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il prezzo di un appartamento in proprietà a Zurigo è praticamente raddoppiato sull'arco di un decennio, Lugano figura fra i distretti con le case medio-grandi più care, mentre chi vuole spendere poco deve acquistare un alloggio in Vallemaggia o in Leventina.

Sono alcuni dei dati che emergono da uno studio pubblicato oggi dal Politecnico federale di Zurigo e dal servizio di confronti su internet Comparis.

La ricerca - che si basa sull'analisi di oltre 1,5 milioni di annunci per la vendita di case e appartamenti pubblicati su Comparis fra il 2005 e il giugno 2018 - mette in luce come Zurigo sia la città più costosa per chi ambisce ad avere un proprio appartamento: il metro quadrato viene offerto a 13'000 franchi (prezzo mediano). Nello spazio di 11 anni (fra il 2007 e il 2018) vi è stato un aumento del 97%, il più marcato della Svizzera.

Gli appartamenti in assoluto più convenienti a livello svizzero si trovano a Le Locle (NE, 3250 franchi al metro quadrato), Goms (VS, 3500), Courtelary (BE, 3750) e Raron (VS, 3750). Quelli più costosi a Zurigo (13'000), Horgen (ZH, 11'750), Meilen (ZH, 11'250), Maloja (GR, 11'250) e Ginevra (11'000).

Chi vuole acquistare una casa medio-grande (5-61⁄2 locali) paga 2,5 milioni a Meilen, 1,75 milioni a Nyon (VD), 1,65 milioni a Horgen (ZH), 1,65 milioni a Lucerna e 1,60 milioni a Ginevra. In settima posizione (a pari merito con altri) nella classifica dei distretti più cari si inserisce Lugano (1,45 milioni).

Abitazioni della stessa grandezza vengono per contro offerte a 350'000 franchi in Vallemaggia, a 400'000 franchi in Leventina nonché a 450'000 franchi in Moesa e nella Valle di Blenio, tutte realtà che - insieme a Porrentruy (pure 450'000 franchi) - presentano i prezzi più bassi.

